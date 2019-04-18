Меган Фокс і її чоловік Браян Остін разом зіграють у фільмі

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Меган Фокс і Браян Остін
Меган Фокс і Браян Остін / www.hollywoodreporter

Одна з найулюбленіших голлівудських актрис Меган Фокс все рідше почала фігурувати у кінокартинах та з'являтися на світських заходах. Однак 32-річна зірка вирішила потішити своїх шанувальників і погодилася на роль у фільмі, в якому зіграє разом зі своїм чоловіком 45-річним Браяном Остіном.

Меган Фокс і Браян Остін стануть не першим зірковим подружжям, яке разом постане у фільмі. Так, одною з найвідоміших стрічок за участю голлівудських пар є картина "Містер і Місіс Сміт". Меган і Браян спробують влаштувати не гірший тандем, про який повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Знаменитості зіграють не в передбачуваному романтичному чи драматичному фільмі, а в бойовику. Він матиме назву "Дакота". Режисером картини виступив Кірк Харріс, а продюсерське крісло зайняв Andrea Iervolino.

За сюжетом, Кейт, яку зіграє Меган Фокс, втрачає свого чоловіка в Афганістані, а Браяну Остіну дісталася роль знайомого головної героїні. Саме він допоможе їй не втратити віру, а також зберегти одну з найважливіших речей у її житті – сімейну ферму.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Меган Фокс Голлівуд
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