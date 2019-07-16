Меган Фокс одягнула синів для прогулянки в жіночі вбрання: фото

Голлівудська акторка Меган Фокс, яка з чоловіком Брайаном Остіном Гріном виховує трьох синів Ноа, Бодхі і Джорні, потрапила в об'єктиви папараці під час сімейної прогулянки.

Шалену увагу привернув одяг хлопчиків. До прикладу, 6-річний син Меган Фокс Ноа для виходу приміряв квітковий сарафан з рожевими кедами. Цікаво те, що навіть волосся хлопця є висвітленим у платиновий блонд.

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5-річний Бодхі також може похизуватися довгим волосся. Син акторки був одягнений у шорти лавандового кольору, які доповнив футболкою з принтом tie dye і взуттям салатового кольору.

Не менш яскраво виглядала й наймолодша дитина подружжя – 2-річний Джорні.



Меган Фокс з дітьми / Instagram / @gm__news_

Раніше чоловік Фокс Брайан Остін Грін заявляв, що дозволяє хлопцям експериментувати зі стилем в одязі та приміряти жіночі образи.

Я часто чую, як хтось проти того, щоб хлопчик носив сукні. Хм, я думаю, діти мають веселитися. Він нікого не чіпає, надягаючи плаття. Якщо він так хоче, це круто,

– переконує Грін.



Меган Фокс з дітьми / Instagram / @gm__news_



Меган Фокс з дітьми / Instagram / @gm__news_