24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Меган Фокс повертається на великий екран: відомо, в якому фільмі зніметься актриса

- Читать новость на русском
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Після майже чотирирічної перерви та десяти років без гучних проєктів голлівудська акторка Меган Фокс повертається до кіно. У 2020 році 33-річна зірка зніметься одазу в двох вибухових стрічках.

Нарешті фанати Меган Фокс побачать свою улюбленицю в головній ролі на великому екрані. Про це повідомляється в ексклюзивному матеріалі на сайті видання Variety.

До речі: У блакитній сукні та з макіяжем: син Меган Фокс обрав епатажний образ для свята

33-річна Меган Фокс приміряє образ жінки-астронавта у фільмі "Аврора" (Aurora). За сюжетом, її героїня спостерігає за небезпечними сонячними бурями. Однак під час одного з астрономічних експериментів вона потрапляє в тимчасові альтернативні лінії. Внаслідок цього її психологічні травми оголяться і нагадають про себе.

У джерелі повідомляється, що зйомки стрічки стартуватимуть вже в травні цього року і проходитимуть у Сербії. Продюсери картини заявили, що переконані у тріумфі "Аврори". Вони аргументують свої заяви талантом та вродливістю Меган Фокс.

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Також додамо, що днями на сайті видання Deadline повідомили про ще один проєкт, в якому зніметься Меган Фокс. Голлівудська зірка зіграє одну з головних ролей у фільмі "Midnight in the Switchgrass". Вона складе компанію Брюсу Віллісу та Емілю Гіршу. Фокс і Вілліс перевтіляться в агентів ФБР, а Гірш гратиме маніяка, якого ті ловитимуть. Продюсером картини виступить Рендолл Емметт.

Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
сьогодні
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Меган Фокс Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:15 Фільми Квентіна Тарантіно: хронолонія стрічок культового режисера
Марта Вересюк
сьогодні 14:53 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
Юлія Турелик
сьогодні 10:37 Що подивитись в кіно на вихідних: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк
20 лютого 18:00 5 найкращих добрих фільмів
Марта Вересюк
20 лютого 16:01 10 хітів Ріанни, за які ми любимо співачку
Уляна Журба
Новини
Більше новин
Залиште відгук