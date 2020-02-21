Меган Фокс повертається на великий екран: відомо, в якому фільмі зніметься актриса

Після майже чотирирічної перерви та десяти років без гучних проєктів голлівудська акторка Меган Фокс повертається до кіно. У 2020 році 33-річна зірка зніметься одазу в двох вибухових стрічках.

Нарешті фанати Меган Фокс побачать свою улюбленицю в головній ролі на великому екрані. Про це повідомляється в ексклюзивному матеріалі на сайті видання Variety.

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33-річна Меган Фокс приміряє образ жінки-астронавта у фільмі "Аврора" (Aurora). За сюжетом, її героїня спостерігає за небезпечними сонячними бурями. Однак під час одного з астрономічних експериментів вона потрапляє в тимчасові альтернативні лінії. Внаслідок цього її психологічні травми оголяться і нагадають про себе.

У джерелі повідомляється, що зйомки стрічки стартуватимуть вже в травні цього року і проходитимуть у Сербії. Продюсери картини заявили, що переконані у тріумфі "Аврори". Вони аргументують свої заяви талантом та вродливістю Меган Фокс.



Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Також додамо, що днями на сайті видання Deadline повідомили про ще один проєкт, в якому зніметься Меган Фокс. Голлівудська зірка зіграє одну з головних ролей у фільмі "Midnight in the Switchgrass". Вона складе компанію Брюсу Віллісу та Емілю Гіршу. Фокс і Вілліс перевтіляться в агентів ФБР, а Гірш гратиме маніяка, якого ті ловитимуть. Продюсером картини виступить Рендолл Емметт.