Меган Фокс пояснила, чому її син одягає жіночі сукні

Голлівудська акторка Меган Фокс, яка з чоловіком Браяном Остіном Гріном виховує трьох синів Ноа, Бодхі і Джорні, ще в липні потрапила в об'єктиви папараці під час сімейної прогулянки. На знімках було видно, як хлопці Меган Фокс одягнені в жіночий одяг. Це викликало чимало обговорення у мережах та ЗМІ.

Меган Фокс вирішила пояснити, чому її діти носять жіноче вбрання, пише видання People.

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За словами акторки, її 6-річний син Ноа любить одягатися сам і іноді йому подобається одягати сукні. Хлопець стає жертвою булінгу у школі через це, але зіркова мама вчить його бути впевненим і проявляти сильний характер.

Є однолітки, які говорять йому: "Хлопчики не носять сукні, хлопчики не носять рожеве". Зараз ми проходимо через це, і я намагаюся навчити його бути впевненим в собі, не дивлячись на те, що говорять інші. Так, нещодавно він прийшов додому і сказав: "Всі хлопчики сміялися, коли я увійшов, але мені все одно. Я дуже люблю сукні",

– розповіла Фокс.

Чоловік Меган Браян Остін Грін також вважає, що його син може носити те, що він хоче і не бути залежним від критики сторонніх. Відтак батьки підтримують це, як спосіб самовираження.

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Меган Фокс з дітьми / Instagram / @gm__news_