Меган Фокс приміряла сукню з пікантним декольте: фото

Знаменита акторка Меган Фокс стала однією з головних зірок урочистого вечора Global Green, який пройшов у Голлівуді. На захід вона прийшла у пікантній сукні та у супроводі свого чоловіка Браяна Остіна Гріна.

Спільний публічний вихід подружжя привернув чималу увагу ЗМІ, адже пара вкрай рідко разом постає перед камерами. Однак пропустити таку подію Меган Фокс та Браян Остін Грін не змогли.

Читайте також: Меган Фокс пояснила, чому її син одягає жіночі сукні

Все тому, що Global Green – це одна з організацій, яка дбає про навколишнє середовище. Щоб зацікавити людей до захисту довкілля, вона об'єдналась з онлайн-платформою Omaze і популярною відеогрою PUBG Mobile. Відтак кількість пожертв для постраждалих від лісових пожеж в Амазонії за кілька місяців зросла. Допомогли їм в цьому і одні з головних голлівудських активістів – Меган та Браян.

"Одне з найважливіших наших завдань як батьків – забезпечити нашим дітям існування на Землі, придатне для життя. Нам потрібно виконати величезну роботу, щоб відшкодувати екологічний збиток і забезпечити наступні покоління прісною водою і чистим повітрям. Амазонка – одне з найчудовіших місць світу, і ми повинні об'єднатися, щоб боротися за її існування", – наголосила Меган Фокс.

Однак не тільки палка промова привернула увагу ЗМІ, але й розкішний образ знаменитої красуні. Для особливого вечора Меган Фокс обрала шовкову світлу сукню з мереживними вставками. Пікантності її образу додавала зона декольте, яка оголювала сексуальні груди акторки. Свій образ Меган Фокс доповнила прикрасами, клатчем та хвилястим волоссям. Виглядала красуня витончено та водночас сексуально.



Меган Фокс та Браян Остін Грін / Getty Images



Розкішний образ Меган Фокс / Getty Images