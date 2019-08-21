Меган Фокс прийшла на прес-конференцію в корсеті: пікантні фото

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Меган Фокс
Меган Фокс / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Меган Фокс зуміла привернути увагу всіх світових ЗМІ. Зірка прийшла на прес-конференцію у Південній Кореї у досить пікантному образі.

Меган Фокс дедалі рідше стала з'являтись на світських заходах, надаючи перевагу сімейному відпочинку з чоловіком і дітьми. Однак знакову подію в Сеулі вона вирішила не ігнорувати: акторка приїхала туди на презентацію нового фільму "Битва при Чансарі" (Battle Of Jangsari), де зіграла одну з головних ролей. 

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Перед камерами журналістів зваблива Меган Фокс позувала у костюмі від Olivier Theyskens. Дизайнерське вбрання складалось з корсету без бретельок та укорочених штанів. До пікантного одягу стилісти Меган Фокс підібрали туфлі-човники на каблуках та золоті прикраси.

Макіяж для голлівудської зірки робив знаменитий візажист Патрік Та, який співпрацює з найпопулярнішими моделями. Він вирішив не експериментувати з кольорами, тому обрав для Меган Фокс лаконічні локони та make-up з акцентом на червоні губи. 

Меган Фокс у Сеулі
Меган Фокс у Сеулі / Фото: Getty Images

Розкішна Меган Фокс
Розкішна Меган Фокс / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Меган Фокс Південна Корея
Джерело: LifeStyle 24
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