Меган Фокс прийшла на прес-конференцію в корсеті: пікантні фото

Голлівудська акторка Меган Фокс зуміла привернути увагу всіх світових ЗМІ. Зірка прийшла на прес-конференцію у Південній Кореї у досить пікантному образі.

Меган Фокс дедалі рідше стала з'являтись на світських заходах, надаючи перевагу сімейному відпочинку з чоловіком і дітьми. Однак знакову подію в Сеулі вона вирішила не ігнорувати: акторка приїхала туди на презентацію нового фільму "Битва при Чансарі" (Battle Of Jangsari), де зіграла одну з головних ролей.

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Перед камерами журналістів зваблива Меган Фокс позувала у костюмі від Olivier Theyskens. Дизайнерське вбрання складалось з корсету без бретельок та укорочених штанів. До пікантного одягу стилісти Меган Фокс підібрали туфлі-човники на каблуках та золоті прикраси.

Макіяж для голлівудської зірки робив знаменитий візажист Патрік Та, який співпрацює з найпопулярнішими моделями. Він вирішив не експериментувати з кольорами, тому обрав для Меган Фокс лаконічні локони та make-up з акцентом на червоні губи.



Меган Фокс у Сеулі / Фото: Getty Images



Розкішна Меган Фокс / Фото: Getty Images