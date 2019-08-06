Меган Фокс розкритикували за надмірне захоплення ботоксом
Голлівудська акторка Меган Фокс, яка днями потрапила в об'єктиви папараці з трьома синами, що були одягнені у дівчачий одяг, знову стала причиною для обговорення у мережі через нові знімки в мережі.
Меган Фокс рідко показує особисті фото на своїй сторінці в Instagram, однак цього разу вирішила зробити сюрприз шанувальникам та опублікувала селфі.
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"Зробила близько 300 кадрів, де на 297 схожа на реанімований труп Ехнатон. Тут опублікувала інших три кадри. 1% успіху!" – кумедно підписала фото Меган, згадуючи, як інколи люди роблять багато кадрів, щоб отримати один вдалий.
Однак реакція підписників стала зовсім неочікуваною. Користувачі у мережі звернули увагу на те, як обличчя 33-річної акторки не старіє та виглядає дещо зміненим.
"Я люблю вас, але через ботокс ви стали схожа на азіатку", "Чому ви так сильно змінили своє обличчя?", – пишуть користувачі у коментарях.
Меган Фокс / Instagram / @meganfox
Додамо, саме так виглядала Меган Фокс 11 років тому, коли їй було 22:
Меган Фокс / Getty Images