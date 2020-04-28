Меган Фокс та Браяна Остіна розійшлися після 10 років шлюбу, – ЗМІ

Голлівудське подружжя Меган Фокс та Браяна Остіна давно відоме прихильникам своїми прогресивними поглядами на виховання дітей та міцним шлюбом, який тривав вже 10 рік. Але інсайдери західних ЗМІ подейкують, що їхні взаємини "тріщать по швах".

Перші чутки про розставання пари з'явились ще на початку квітня. Тоді ж журналісти видання The Daily Mail подейкували, що 33-річна Меган та 46-річний Браян живуть порізно – вона залишилась у Лос-Анджелесі, а він – у Малібу. Втім для зустрічей з дітьми час від час вони зустрічались, передає EOnline.

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Окрім цього, папараці в одному з магазинів помітили, що Браян ходить без обручки на руці. Самі ж Меган Фокс та Браян Остін не коментують чуток про розставання чи офіційне розлучення.

Відомо, що пара одружилась у 2010 році та з того часу народила і виховала трьох дітей. У 2015 Меган і Браян вже оголошували про офіційне майбутнє розлучення, але тоді жінка втретє від нього завагітніла і вже у 2016 році вони заявили, що налагодили стосунки. Ймовірною причиною минулого рішення розлучитись стала постійна напруга у робочих графіках, які не давали можливість постійно бути разом. У Браяна Остіна, окрім трьох синів від Меган, є ще 17-річний син від колишньої дружини Ванесси Марсел.

До слова, карантин в Голлівуді негативно відзначився і на сім'ї Джулії Робертс і Даніеля Модера. За інформацією ЗМІ, подружжя розлучається після 18 років шлюбу, хоча сама пара офіційно нічого ще не коментувала.