Меган Маркл дали образливе прізвисько: у палаці говорять про майбутнє розлучення з принцом Гаррі

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / gettyimages.co.uk

Британські ЗМІ повідомляють про те, що для герцогині Сассекської Меган Маркл дали чергове неприємне прізвисько. Так, екс-акторку почали грубо називати the degree wife, що в перекладі означає "дипломна дружина".

Цікаво те, що цього разу образливим нікнеймом герцогиню Сассекську нагородила не "чужа людина", а один з членів королівської сім'ї. Про це пише видання The Mirror

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Разом з цим, британське видання The Sunday Times розповідає, що королівські родичі вірять у те, що шлюб Меган Маркл і принца Гаррі витримає лише найближчі три роки. Відтак, чи буде майбутнє у королівського подружжя навряд чи вірять у палаці.

королівська сімя
Королівської сім'я / Getty Images

Раніше стало відомо, що персонал Кенсінгтонського палацу називав дружину принца Гаррі Me-gain (в перекладі означає "я отримую"). Нагадаємо, що ім'я Меган Маркл англійською пишеться Meghan. Називаючи герцогиню Сассекську таким чином, робочий персонал натякає про надмірну амбітність Меган Маркл.

Також відомо й про інші неприємні прізвиська: "ураган Меган" і "герцогиня складна". За чутками, деякі співробітники звільнилися через те, що не витримали складного характеру і вимогливості екс-акторки. Як пишуть британські ЗМІ, Меган навіть може відправити свої розпорядження працівникам о п'ятій годині ранку.

Навіть принц Чарльз називає Маркл цікавою назвою, а саме вольфрамом (хімічний метал). Таку кличку герцогиня Сассекська отримала через свій характер і внутрішній стрижень.

меган маркл
Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Великобританія
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