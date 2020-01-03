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Меган Маркл допомогла незнайомцям зробити фото: пара поділилася світлиною у твіттері

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Меган Маркл та принц Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Герцогів Сассекських, які на новорічні свята відправилися до Канади, неодноразово помічали пересічні жителі. Так, канадцям пощастило зустрітися з представниками королівської родини в одному з місцевих парків. Меган Марк вирішила допомогти сфотографуватися заклопотаній парі, яка не одразу впізнала її.

Меган Маркл та принц Гаррі цьогоріч порушили звичаї королівського сімейства, яке традиційно зустрічає Різдво разом у резиденції Єлизавети II в Сандрінгемі. Подружжя вирушило до Америки, прихопивши з собою 7-місячного сина Арчі та матір Меган Дорію Редлан.  

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Герцоги Сассекські зупинилися у приватному будинку в передмісті Ванкувера. Протягом їхнього перебування Меган і Гаррі бачили лише декілька разів: у регіональному парку Хорт-Хілл під час спортивної ходьби і на пробіжці в місті Сааніч.

Парі канадців пощастило значно більше. Асиміна Канторович, яка працює на місцевому телебаченні, разом з її коханим Іллею Павловичем у перший день року гуляли на природі у парку Хорт-Хіл. Свій відпочинок вони вирішили зафільмувати за допомогою селфі-палки. Проте, очевидно, парі це вдалося не надто вдало. Адже допомогти зголосилася сама Меган Маркл.

Я застигла на місці. Я не могла повірити в те, що це вона. Потім я подивилася в сторону і зрозуміла, що там стоїть принц Гаррі. Я продовжувала дивитись то на нього, то на неї з виразом на обличчі "Чи це відбувається насправді?"
розповіла Асиміна Канторович виданню CTVnews.

Закохані не одразу впізнали герцогиню Сассекську і тому швидко погодилися прийняти допомогу. Меган Марк зробила кілька кадрів та повернула телефон канадцям, привітавши їх з новорічними святами. 

Разом з принцом Гаррі, акторкою Ебігейл Спенсер, яка знімалась з Меган в серіалі "Форс-мажори" та двома собаками герцогиня продовжила прогулянку. А щасливі закохані поспішили поділитися новинами з батьками, а згодом і з пресою. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Канада
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