Меган Маркл досі не отримала британське громадянство: подробиці

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Меган Маркл / www.gettyimages.com

У травні 2018 року американська акторка Меган Маркл офіційно стала частиною британської королівської сім'ї, коли вийшла заміж за онука Єлизавети II принца Гаррі. Однак герцогиня Сассекська досі не отримала громадянство Великобританії.

Меган Маркл, яка народила Гаррі сина Арчі Харрісона, подала документи на отримання громадянства ще два роки тому, але досі не отримала відповіді. 

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Друг герцогині Сассекської анонімно розповів, що дружина принца Гаррі не очікувала, що процес отримання документів буде таким довгим.

Це здається неймовірним, з огляду на те, що Меган заміжня за онуком королеви вже 18 місяців. Але вона розуміє, що це повільний процес,
– додає інсайдер.

Додамо, що отримати громадянство Великобританії можна через три роки проживання, відтак процес отримання Маркл британського паспорта ще незавершений. Так, без цього ексакторка не зможе взяти участь в дострокових парламентських виборах 12 грудня.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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