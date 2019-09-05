Меган Маркл готує до випуску дебютну колекцію одягу

Після 5 місяців декретної відпустки Меган Маркл готова повернутись до своїх королівських обов'язків. Герцогиня Сассекська вже готує до випуску свою дебютну колекцію одягу, призначену для благодійного проєкту.

Після народження маленького Арчі Харрісона Меган Маркл не наважувалась залишати первістка з помічницями. Через це у ЗМІ щоразу з'являлись новини про звільнення чергової няні. Однак нарешті герцогиня Сассекська знайшла ідеальну помічницю, яка доглядатиме за її сином, коли сама Меган буде виконувати королівські обов'язки. Інсайдери People стверджують, що дружина принца Гаррі вже готова вийти з декретної відпустки та завершує останні підготування до випуску власної лінії одягу.

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Запуск капсульної колекції відбудеться всередині вересня 2019 року. Саме тоді Меган Маркл офіційно завершить свою декретну відпустку.

Про лінійку одягу журналісти говорили ще 22 серпня. Частину коштів від продажів герцогиня Сассекська прагне передати організації Smart Works, де вона є королівським патроном. У мережі Меган опублікувала відео, на якому видно, як вона зустрічається із жінками, які звернулись до організації за допомогою у працевлаштуванні. Також герцогиня сама контролювала процес пошиття одягу: від ескізів до кінцевого результату.

Коли ви заходите до Smart Works, ви бачите стелажі одягу та безліч сумок і взуття. Однак іноді це може бути попурі з невідповідними розмірами та кольорами, не завжди правильним стилістичним вибором або діапазоном розмірів. Щоб допомогти їм у цьому, ми запросили бренди та моїх друзів до розробки капсульної колекції з більш класичними варіантами гардеробу для роботи,

– розповіла Меган Маркл у Vogue.

Також стало відомо, що до благодійного проєкту долучився і принц Гаррі, який запросив до співпраці подругу та дизайнера Мішу Нону, а також представників брендів Marks&Spencer, John Lewis, Jigsaw.

Це не вперше герцоги Сассекські у тандемі працюють над проєктами. У липні Меган Маркл стала запрошеним редактором вересневого випуску журналу British Vogue, який назвали "Сила змін". У глянці вона порушила питання екології, а її чоловік, принц Гаррі, взяв ексклюзивне інтерв'ю у приматолога, етолога і антрополога Джейн Гудолл.