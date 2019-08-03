Меган Маркл готує до випуску особливу книгу, – ЗМІ

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Меган Маркл напише книгу для дітей
Меган Маркл напише книгу для дітей / www.gettyimages.com

Після дебюту герцогині Сассекської в ролі редактора глянцевого журналу з'явилась інформація, що Меган Маркл планує спробувати себе ще й в ролі письменниці. Вона вже розпочала писати дитячу книгу, сюжет якої не порушить королівські правила щодо публічності.

Як повідомляють інсайдери британського таблоїда The Sun, книгу Меган Маркл напише для дітей. Головними героями у виданні будуть не люди, а тварини, зокрема, собаки. За даними журналістів, герцогиня Сассекська в захваті від цих тварин, тому її вибір був не випадковим. 

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Меган збирається видати книгу і дуже рада цьому. Вона любить тварин, і, швидше за все, її собаки, яких вона взяла з притулку, стануть частиною історії,
– розповіли інсайдери.

Наразі сюжет книги залишається в секретності, а Букінгемський палац не коментує майбутнє видання. Водночас інсайдери запевняють: Меган Маркл не має наміру розкривати секретів королівської родини, порушуючи правила Єлизавети ІІ. Відтак у книзі герцогині Сассекської не можна буде знайти біографічних фактів.

Написати дитячу книгу Меган Маркл захотіла після народження сина Арчі Харрісона. Тоді вона взялась працювати над вересневим випуском британського Vogue та відчула у собі задатки письменниці. Інсайдери зазначають, що робота над створенням глянцю настільки їй сподобалась, що молода матуся планує і надалі співпрацювати з виданням Анни Вінтур або ж написанням повчальних історій.

Раніше герцогиня Сассекська вже мала досвід у написанні текстів. За часів акторської кар'єри Меган Маркл вела свій особистий блог, в якому ділилась не тільки приватними знімками, але й порадами щодо правильного харчування і заняттям спортом. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Література
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