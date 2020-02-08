Меган Маркл і принц Гаррі не прийдуть на Оскар-2020: відома причина

Вже завтра, 9 лютого, відбудеться найочікуваніша подія у світі кіно – 92-а церемонія вручення кінопремії Оскар. В Голлівуді тривають останні приготування, а зірки невтомно працюють над своїми обрзами. Побувати на події мали і принц Гаррі з дружиною Меган Маркл.

Як повідомлялося раніше, королівське подружжя мало вручити одну із статуеток на кінопремії, проте зараз стало відомо, що Меган Маркл відмовилася від запрошення на Оскар-2020. Про це повідомляє видання Hello.

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Інсайдери кажуть, що Меган і Гаррі були дуже вдячні за те, що їм надали честь вручити нагороду, проте відмовилися від такої пропозиції.

Журналістам вдалося з'ясувати чому герцоги Сассекські зробили такий вибір. Замість Лос-Анджелеса, вони відправилися в Маямі на саміт по альтернативним інвестиціям. Подейкують, що за такий світський вихід зіркова пара отримала гонорар в розмірі від 500 тисяч до мільйона доларів.