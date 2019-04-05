Меган Маркл і принц Гаррі офіційно переїхали з Кенсінгтонського палацу

Незабаром Меган Маркл і принц Гаррі вперше стануть батьками, тому вони давно висловили своє бажання жити подалі від Кенсінгтонського палацу, щоб уникнути надмірної уваги від журналістів, папараці та шанувальників. Маєток для герцогів у Норфолку підготували для переїзду, тому королівське подружжя офіційно переїхало з Лондона.

Герцоги Сассекські повідомили про бажання покинути територію Кенсінгтонського палацу одразу після оголошення про вагітність Меган Маркл. Єлизавета ІІ виділила їм маєток з десятьма кімнатами у Віндзорі. Вони планували переїхати туди до кінця березня, аби встигнути облаштуватися до народження первістка, однак ремонт затягнувся і нещодавно стало відомо, що королівське подружжя зможе поселитися там не швидше, ніж в перший тиждень квітня. Як повідомляє видання People, днями принц Гаррі і Меган Маркл офіційно переїхали у свій особняк.

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Варто відзначити, що ремонт і реконструкція особняка герцогам обійшлися у 3 мільйони фунтів стерлінгів. Однак Букінгемський палац оплачував лише частину грошей, а за замовлені меблі та інші забаганки герцоги розраховувалися зі свого бюджету.