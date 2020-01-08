Меган Маркл і принц Гаррі офіційно оголосили про намір відійти з королівської сім'ї

Герцоги Сассекські приголомшили світ неочікуваною новиною – вони стануть повністю незалежними громадянами Великої Британії, втім будуть підтримувати Її Величність королеву та всю монаршу родину.

Новина про "де-факто" відсторонення від королівських обов'язків з'явилась на інстаграм-сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі. Разом з цим, ця інформація з'явилась на їхньому новому офіційному сайті.

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Повний текст заяви Меган Маркл та принца Гаррі:

"Після багатьох місяців роздумів і внутрішніх дискусій ми вирішили в цьому році зробити перехід, почавши грати нову прогресивну роль в цій системі. Ми маємо намір відступити як менш важливі члени королівської сім'ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву.

Саме з вашою підтримкою, особливо в останні кілька років, ми відчуваємо себе готовими внести це коригування. Тепер ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями. Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному розділі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися всіма подробицями цього захоплюючого наступного кроку, оскільки ми продовжуємо співпрацювати з Її Величністю королевою, принцом Вельським, герцогом Кембриджських і всіма відповідними сторонами. До тих пір, будь ласка, прийміть нашу глибоку вдячність за вашу постійну підтримку".

Із заяви представників британської монархії можна зробити наступні висновки:

герцоги Сассекські планують повністю відокремитись від королівської сім'ї та не залежати від протоколу, втім продовжуватимуть відвідувати організації, патронами яких вони є;

працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії;

жити на дві країни – Велику Британію та Північну Америку (ймовірно, і Канаду);

запустити власну благодійну організацію, де їхній офіційний сайт, ймовірно, став одним з перших кроків до його запуску.

Щодо відмови своїх титулів чи інших регалій – у заяві не повідомляється.