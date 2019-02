Меган Маркл і принц Гаррі отримають дорогоцінні подарунки від королеви Єлизавети на новосілля

Незабаром сім'я принца Гаррі і Меган Маркл збільшиться, тому вони вирішили переїхати з Кенсінгтонського палацу якомога далі від метушні і папараці. Після переїзду вони організують новосілля, на яке королева Єлизавета пообіцяла подарувати їм дорогоцінні картини з Королівської колекції мистецтва.

37-річна Меган Маркл перебуває на останньому триместрі вагітності. Раніше зазначалося, що після народження первістка подружжя має намір покинути територію Кенсінгтонського палацу і переїхати в особняк Фрогмор-гаус, що у Віндзорі. Як повідомляє Vanity Fair, на новосілля в новому маєтку монарх Великобританії подарує герцогам Сассекським дорогі картини.

Читайте також: Магія чарівної Меган: герцогиня Сассекська незвичним способом допомогла знайти собаці житло

Ймовірно, цінні картини перейдуть у власність принца Гаррі та його дружини через її палку любов до мистецтва. Адже, як відомо, Меган Маркл є справжньою поціновувачкою мистецтва. Саме через це нещодавно Єлизавета ІІ довірила їй один зі своїх патронажів – Королівський Національний театр.

Також в джерелі зазначається, що подружжя отримало список полотен, з яких зможуть обрати ті, що їм сподобаються найбільше. Обирати герцогам Сассекським буде нелегко. Королівська колекція є однією з найбільших приватних колекцій на світі. Вона налічує близько мільйона різноманітних предметів мистецтва. Збірка картин складається з 6 малюнків Рембрандта, більше, ніж 50 полотен Каналетто, близько 600 робіт Леонардо да Вінчі, не менше 20 картин Мікеланджело і як мінімум 13 зображень Рубенса.

До слова, під час зустрічань принц Гаррі подарував Меган Маркл картину, яка має назву "Кожному потрібно когось любити" (Everybody Needs Somebody to Love).



Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Що відомо про переїзд принца Гаррі і Меган Маркл? Чутки про бажання герцогів Сассекських переїхати якомога далі від Кенсінгтонського палацу з'явилися в середині листопада 2018 року. Бажання змінити житло одразу почали прив'язувати до конфлікту принца Гаррі з його братом принцом Вільямом. Однак пізніше з'явилася інформація, що подружжя вирішило переїхати через те, що їм буде тісно втрьох у котеджі, в якому вони живуть на даний момент. Наприкінці січня стало відомо про реконструкцію особняка Фрогмор-гауз, в який переберуться герцоги Сассекські. На ремонт будинку їм виділили близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів, що майже вдвічі перевищує суму, яку витратили принц Вільям і Кейт Міддлтон.