Меган Маркл і принц Гаррі отримають дорогоцінні подарунки від королеви Єлизавети на новосілля

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Меган Маркл і королева Єлизавета ІІ
Меган Маркл і королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Незабаром сім'я принца Гаррі і Меган Маркл збільшиться, тому вони вирішили переїхати з Кенсінгтонського палацу якомога далі від метушні і папараці. Після переїзду вони організують новосілля, на яке королева Єлизавета пообіцяла подарувати їм дорогоцінні картини з Королівської колекції мистецтва.

37-річна Меган Маркл перебуває на останньому триместрі вагітності. Раніше зазначалося, що після народження первістка подружжя має намір покинути територію Кенсінгтонського палацу і переїхати в особняк Фрогмор-гаус, що у Віндзорі. Як повідомляє Vanity Fair, на новосілля в новому маєтку монарх Великобританії подарує герцогам Сассекським дорогі картини.

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Ймовірно, цінні картини перейдуть у власність принца Гаррі та його дружини через її палку любов до мистецтва. Адже, як відомо, Меган Маркл є справжньою поціновувачкою мистецтва. Саме через це нещодавно Єлизавета ІІ довірила їй один зі своїх патронажів – Королівський Національний театр.

Також в джерелі зазначається, що подружжя отримало список полотен, з яких зможуть обрати ті, що їм сподобаються найбільше. Обирати герцогам Сассекським буде нелегко. Королівська колекція є однією з найбільших приватних колекцій на світі. Вона налічує близько мільйона різноманітних предметів мистецтва. Збірка картин складається з 6 малюнків Рембрандта, більше, ніж 50 полотен Каналетто, близько 600 робіт Леонардо да Вінчі, не менше 20 картин Мікеланджело і як мінімум 13 зображень Рубенса.

До слова, під час зустрічань принц Гаррі подарував Меган Маркл картину, яка має назву "Кожному потрібно когось любити" (Everybody Needs Somebody to Love).

Королева Єлизавета
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Що відомо про переїзд принца Гаррі і Меган Маркл? Чутки про бажання герцогів Сассекських переїхати якомога далі від Кенсінгтонського палацу з'явилися в середині листопада 2018 року. Бажання змінити житло одразу почали прив'язувати до конфлікту принца Гаррі з його братом принцом Вільямом. Однак пізніше з'явилася інформація, що подружжя вирішило переїхати через те, що їм буде тісно втрьох у котеджі, в якому вони живуть на даний момент. Наприкінці січня стало відомо про реконструкцію особняка Фрогмор-гауз, в який переберуться герцоги Сассекські. На ремонт будинку їм виділили близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів, що майже вдвічі перевищує суму, яку витратили принц Вільям і Кейт Міддлтон. 

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Теги: LifeStyle Мистецтво Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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