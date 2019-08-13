Меган Маркл і принц Гаррі отримають нові титули для поїздки в Шотландію: подробиці

38-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі готуються до візиту в Шотландію, де їх припинять іменувати герцогинею і герцогом Сассекським. Натомість вони отримають новий титул – графиня і граф Дамбартон.

Як повідомляє видання Mirror, принц Гаррі і Меган Маркл відправляться до шотландської резиденції королеви Єлизавети II у замок Балморал в серпні цього року.

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Після того, як королівське подружжя перетне кордон з Шотландією, їх будуть іменувати графом і графинею Дамбартон – саме так називається шотландське містечко з населенням 20 тисяч осіб.

Принц Гаррі стане третім графом Дамбартона. Додамо, що графи займають третю позицію після герцога і маркіза в ієрархічній системі британських аристократів. Однак у Великобританії Меган і Гаррі знову будуть називатися герцогинею і герцогом Сассекськими після повернення.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images