Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Канади у Лос-Анджелес, – ЗМІ

Герцоги Сассекські разом зі своїм кількамісячним сином Арчі Гаррісоном покинули Ванкувер у Канаді та переїхали в сонячний Лос-Анджелес, звідки Меган родом. Подружжя думало про переїзд вже не один місяць та шукало зручний будинок, в якому можна було б проводити ділові зустрічі.

Відомо, що у Меган Маркл після відмови від королівських обов'язків починається активна робота у Голлівуді та благодійна діяльність. 26 березня стало офіційно відомо, що Меган озвучуватиме персонажа слониху в проєкті Disney+. Докуменальний фільм "Слони" вийде на екрани вже у квітні, а всі гроші за записи представники Disney будуть перераховувати на рахунок організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів.

До теми Перша робота Меган Маркл з Disney з'явиться на екранах вже в квітні: деталі

Відтак Меган та Гаррі тимчасово переїхали в Лос-Анджелес. Житимуть вони недалеко від Голлівуду в ізоляції. Так повідомляє видання People. Пара полетіла в Лос-Анджелес приватним літаком, коли ще кордони між США та Канадою не були закритими через пандемію коронавірусу.

В кінцевому результаті вони перебрались в Каліфорнію, оскільки збираються працювати у США,

– розповів інсайдер.

Для Меган життя у Лос-Анджелесі не буде в новинку, на противагу принцу Гаррі, оскільки це її рідне місто і там живе її матір Дорія Редлан. "Гаррі дивиться в майбутнє разом зі своєю сім'єю. Вони будуть проводити час в Каліфорнії ... Він не озирається назад", – додало інше джерело у виданні.

У ЗМІ додають, що герцогиня Сассекська ще взимку почала пошуки будинку, в якому можна було б проводити важливі зустрічі, але через пандемію подружжя з сином ізолювалося і "зустрічається" з друзями і по роботі лише через відеозв'язок.



Додамо, що станом на 27 березня, США стали лідером серед країн світу з кількістю заражених коронавірусом – майже 86 тисяч людей. Раніше вони перебували на третьому місці після Китаю та Італії. За минулу добу було виявлено більше 13 тисяч хворих. Загалом у світі кількість захворювань перейшла позначку у 500 тисяч.