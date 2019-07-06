Меган Маркл і принц Гаррі показали перші фото з хрестин Арчі Харрісона: миловидні кадри

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Хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі
Хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Сьогодні, 6 липня, принц Гаррі та Меган Маркл охрестили свого сина Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора. Перші світлини з традиційної церемонії вже підіривають мережу.

Офіційні фото герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл опублікували на своїй сторінці в Instagram.

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Як і повідомлялося раніше, на традиційній церемонії не було Єлизавети ІІ, однак принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, а також герцоги Кембриджські постали на святкових світлинах поруч з Меган Маркл.

Новоспечена матуся позувала на фото у світлому вбранні, тримаючи на руках двомісячного сина Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора. Первісток королівського подружжя був одягнений у традиційну сукню, в якій також хрестили дітей Кейт Міддлтон і принца Віяльма.

Меган Маркл
Хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі / Instagram / @sussexroyal

На сторінці також опублікували ще одне зворушливе фото, на якому принц Гаррі та Меган Маркл обіймають свого сина.

Меган Маркл
Хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі / Instagram / @sussexroyal

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Теги: LifeStyle Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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