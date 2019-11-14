Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися святкувати Різдво разом з Єлизаветою II

Герцог і герцогиня Сассекські з сином Арчі вирішили відсвяткувати Різдво у США разом з матір'ю Меган Маркл Дорією Редлан, замість того, щоб провести зимові канікули з королевою Єлизаветою II у резиденції Сандрінгем, графство Норфолк.

Про це пише видання E!News. Меган Маркл і принц Гаррі підтвердили свої плани поїхати у США і провести Різдво разом з матір'ю Дорією Редлан.

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У виданні зазначається, що Єлизавета II дізналася про це лише вчора, коли онук подзвонив та повідомив її. Британська королева підтримала герцогів Сассекських і погодилася, що їм варто відпочити від підвищеної уваги. Крім того, бабуся принца Гаррі підтримує бажання Меган провести Різдво з мамою вперше за два роки.

Канікули подружжя триватимуть шість тижнів. Найімовірніше, що вони почнуться після останнього офіційного заходу за участю принца Гаррі, який відбудеться 28 листопада.



Меган Маркл, принц Гаррі і Дорія Редлан / Getty Images