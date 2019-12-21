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Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткують Різдво у Канаді: подробиці

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Принц Гаррі, Меган Маркл і їхій син Арчі / www.gettyimages.com

У мережі було чимало обговорень стосовно країни, у якій герцог і герцогиня Сассекські відсвяткують Різдво. Найімовірнішими варіантами були Великобританія та США, але стало офіційно відомо, що британський принц зі своєю дружиною Меган Маркл і малюком Арчі зупиняться у Канаді.

Так, за різдвяними королівськими традиціями уся родина Єлизавети II має зустрітися у резиденції королеви в Сандрінгемі. Однак ще раніше ЗМІ повідомили, що герцоги Сассекські планували провести свята з мамою Меган Дорією Редлан у США.

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Тепер стало відомо, що королівське подружжя вирішило залишитися на свята у Канаді, де до них приєднається матір герцогині Сассекської. Це повідомив представник королівської сім'ї своєю заявою, пише видання People.

"Рішення зупинитися в Канаді підкреслює важливість цієї країни, яка входить до Співдружності, для принца і його дружини", – йдеться у джерелі.

Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своїй сторінці у твіттері привітав подружжя і побажав їм гарного часу у Канаді.

Принц Гаррі, Меган і Арчі, всі ми бажаємо вам тихого і благословенного часу в Канаді. Ви знаходитесь серед друзів і завжди будете бажаними гостями,
– написав Трюдо.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі Новини LifeStyle
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