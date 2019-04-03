Меган Маркл і принц Гаррі встановили новий рекорд Гіннеса: несподівані деталі

Герцогам Сассекським, які незабаром вперше стануть батьками, вдалося побити один з рекордів Гіннеса, навіть не підозрюючи цього і не маючи таких намірів. Принц Гаррі і Меган Маркл відокремилися від загальної групи Кенсінгтонського палацу в соціальних мережах, завдяки чому здобули ще одне досягнення.

У королівських правилах зазначено, що будь-кому з сім'ї заборонено вести блоги чи сторінки у соціальних мережах. Саме тому після оголошення про заручини з принцом Гаррі Меган Маркл видалила акаунт в Instagram. Однак офіційні сторінки, над якими працювали представники королівської сім’ї на просторах інтернету таки були. З часом подружжя герцогів Сассекських набуло такої популярності, що вони вирішили відокремитися від загальної групи, яка мала назву Kensington Palace ("Кенсінгтонський палац"), і створити особисту сторінку. Про це стало відомо у вівторок, 2 квітня.

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Їхній несподіваний вчинок підірвав мережу і вже за декілька годин, а якщо бути точним, то за 5 годин 45 хвилин, за їхньою сторінкою почало стежити більше, ніж мільйон людей. Саме це стало новим рекордом Гіннеса. Про це було офіційно повідомлено на сторінці Guinness World Records у Twitter.