Меган Маркл і принц Гаррі втретє шукають няню для двомісячного сина Арчі, – ЗМІ

151 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Герцоги Сассекські ніяк не можуть знайти ідеальну кандидатуру, яка б змогла зайняти місце няні для двомісячного Арчі Харрісона. Подейкують, Меган Маркл занадто вимоглива, тому всі попередні доглядальниці звільнилися.

Попередня няня припинила виконувати свої обов’язки через надмірну вимогливість і опіку над сином, яку проявляла Меган Маркл. Однак після того, як герцоги Сассекські повідомили про поїздку до Африки з новонародженим сином, вони вирішили знайти няню, яка зможе допомогти їм з доглядом за сином у турі.

Читайте також: Не витримала й 2 тижнів: няня звільнилась після співпраці з Меган Маркл

На сайті видання The Sun зазначається, що нова доглядальниця повинна буде надавати додаткову допомогу молодим батькам, оскільки це їхній першій досвід батьківства і доглядати за кількамісячним Арчі Харрісоном у поїздці буде складно.

Няня не повинна проживати на території котеджу, однак у неї буде власний автомобіль, яким вона зможе приїхати до Фрогмор-хаусу в будь-який момент.

На різних етапах життя дитини виникають різні потреби. Перша няня була нічною доглядальницею, але Гаррі і Меган не хочуть поспішати або ризикувати, щоб прийняти правильне рішення. Це глибоко особисте рішення і воно може залежати від потреб дитини і батьків,
– поділився інформацією інсайдер королівської сім'ї.

blog_ava
У Кремлі розповіли, коли Путін може зустрітися з Зеленським
сьогодні
8859
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Виступ учасниці "Голос країни" і трембіти: як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської
сьогодні 16:32 Виступ учасниці "Голос країни" і трембіти: як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської
532
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 13:01 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
237
Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
сьогодні 11:00 Люксовий бренд Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок
Юлія Турелик 437
Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 червня 13:00 Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 808
Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні
30 червня 12:56 Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні
Юлія Михайлова 2669
Новини
Більше новин
Залиште відгук