Меган Маркл і принц Гаррі втретє шукають няню для двомісячного сина Арчі, – ЗМІ

Герцоги Сассекські ніяк не можуть знайти ідеальну кандидатуру, яка б змогла зайняти місце няні для двомісячного Арчі Харрісона. Подейкують, Меган Маркл занадто вимоглива, тому всі попередні доглядальниці звільнилися.

Попередня няня припинила виконувати свої обов’язки через надмірну вимогливість і опіку над сином, яку проявляла Меган Маркл. Однак після того, як герцоги Сассекські повідомили про поїздку до Африки з новонародженим сином, вони вирішили знайти няню, яка зможе допомогти їм з доглядом за сином у турі.

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На сайті видання The Sun зазначається, що нова доглядальниця повинна буде надавати додаткову допомогу молодим батькам, оскільки це їхній першій досвід батьківства і доглядати за кількамісячним Арчі Харрісоном у поїздці буде складно.

Няня не повинна проживати на території котеджу, однак у неї буде власний автомобіль, яким вона зможе приїхати до Фрогмор-хаусу в будь-який момент.

На різних етапах життя дитини виникають різні потреби. Перша няня була нічною доглядальницею, але Гаррі і Меган не хочуть поспішати або ризикувати, щоб прийняти правильне рішення. Це глибоко особисте рішення і воно може залежати від потреб дитини і батьків,

– поділився інформацією інсайдер королівської сім'ї.