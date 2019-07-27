Меган Маркл і принц Гаррі заборонили сусідам вітатися з ними та дивитися на дитину

Королівське подружжя, яке переїжджає до своєї резиденції Фрогмор-хаус, потрапило в черговий скандал. Так, сусіди герцога і герцогині Сассекських отримали категоричні правила та заборони стосовно спілкування з принцом Гаррі і Меган Маркл.

Подружжя переїхало у Фрогмор-хаус на початку квітня, однак продовжували проводити ремонт у ньому, через що жителі Великобританії розгнівалися. Британці обурені через те, що чималі кошти були взяті з державного бюджету – а це сплачені ними податки.

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Згодом сусідам, яких близько 400 людей, королівського подружжя провели збори, на яких їм провели інструкцію стосовно правил проживання поблизу представників королівської сім'ї. Список правил та заборон опублікувало видання The Sun.

Заборони для сусідів принца Гаррі і Меган Маркл:

– Не підходити і не намагатися заводити розмову, якщо ви побачили герцога і герцогиню;

– Говорити "Доброго ранку", якщо герцоги самі до вас звернулися;

– Не пестити і не торкатися до собак королівського подружжя, навіть якщо тварини самі до вас підбігли;

– Не пропонувати вигуляти собак;

– Не просити подивитися на дитину Арчі;

– Не пропонувати свої послуги няні для Арчі;

– Не залишати в поштовій скриньці Фрогмор-котеджу ніяких послань або предметів.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Письменниця Інгрід Сьюард, яка написала книгу про біографію Єлизавети II, заявила, що це дивні заборони, які суперечать правилам ввічливості та британській відкритості.

"Це дивно, адже в британських традиціях сказати сусіду "Доброго ранку" та погладити собаку – це нормальне явище... Королева завжди спілкується з сусідами та навіть чаює з людьми в маєтку, тому що дружить з ними", – прокоментувала вона.

Не менш дивним для жителів міста стало те, що Гаррі та Меган не захотіли повідомляти кличку одного з двох собак.

"Можливо, Гаррі не хоче, щоб люди підходили до них і використовували своїх собак як привід для розмови", – додала письменниця.