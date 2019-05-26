Меган Маркл і принц Гаррі запланували візит в Африку з новонародженим малюком, – ЗМІ

Королівський малюк Арчі-Харрісон з'явився на світ 6 травня, а його батьки принц Гаррі та Меган Маркл вже планують робочі поїздки закордон. Так, герцог Сассекський і герцогиня Сассекська відправляться зі своїм первістком у Південно-Африканську Республіку з візитом у 2019 році.

Як повідомляє видання Daily Mail, попередня підготовка до візиту королівського подружжя вже розпочалася.

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Найімовірніше, перша поїздка з новонародженим сином в Африку буде восени 2019 року. Репортер видання The Sunday Times Роя Нікка (Roya Nikkah) наголосила, що Арчі стане наймолодшим членом королівської сім'ї, який відправиться в офіційний тур.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Ця поїздка розглядається як можлива прелюдія до тривалого перебування в подружжя в Африці, кілька місяців наступного року. Раніше щоденна британська газета The Times писала, що принц Гаррі і Меган Маркл після народження сина можуть емігрувати туди.

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Додамо, що герцог Сассекський неодноразово заявляв про свою любов до Африки і зізнавався, що там він "відчуває себе більш схожим на себе, ніж будь-де у світі".