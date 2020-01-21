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Меган Маркл і принц Гаррі зніматимуть документальні фільми

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Меган Маркл та Принц Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Заява Меган Маркл та принца Гаррі про складання королівських обов'язків викликала гострі дискусії в пресі. Днями джерела, близькі до зіркової пари, розповіли, як саме 38-річна Меган та 35-річний Гаррі зароблятимуть на життя.

Як повідомляє інсайдер, Меган та Гаррі займуться виробництвом і озвучкою документальних фільмів на соціально значущі теми такі, як психічне здоров’я та зміна клімату. 19 січня на церемонії вручення кінопремії SAG Awards – 2020 головний контент-директор Netflix Тед Сарандос заявив, що дуже зацікавлений попрацювати з Меган та Гаррі.

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Вони планують робити документальні фільми, схожі на ті, які Гаррі продюсує для Apple TV. Герцоги рішуче налаштовані довести своїй сім’ї, що це дійсно спрацює. Враховуючи те, що герцогиня в минулому була актрисою і принц також зацікавлений в цій сфері, вони справді вибрали саме цей шлях. Меган та Гаррі не поспішають підписувати комерційні контракти – сумнівні угоди виключені,
– уточнює інсайдер.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Перед католицьким Різдвом герцогиня Сассекська таємно взяла участь у записі озвучування мультфільму Disney. Гонорари Меган Маркл не отримуватиме і гроші від цієї роботи будуть спрямовані на благодійність. Представники Disney будуть перераховувати їх на рахунок організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин. Таким чином герцоги Сассекські продовжують займатися благочинністю.  

Меган Маркл та принц Гаррі
Герцоги Сассекські / Instagram / @sussexroyal

Нагадаємо, нещодавно відоме подружжя Меган Маркл та принца Гаррі потрапило в черговий скандал. Вони сколихнули світ заявою про те, що відмовляються від своїх повноважень. 13 січня відбулася зустріч королівської родини у Сандрімгенському палаці щодо рішення герцогів Сассекських стати незалежними громадянами Великої Британії. Після цієї зустрічі Її Величність оголосила, що згодна з рішенням онука. Тоді британські монахи визначили перехідний період, під час якого Меган Макрл та принц Гаррі поступово складуть королівські повноваження. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі
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