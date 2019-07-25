Меган Маркл іронічно пожартувала про свою акторську кар'єру

Днями принц Гаррі та його чарівна дружина Меган Маркл, яка раніше знімалася в кіно, завітали на прем'єру мультфільму "Король Лев" у Лондоні, де герцогиня Сассекська змогла поспілкуватися зі своїми колегами та привітати їх з виходом стрічки. На світській події представниця королівської сім'ї пригадала й свою акторську кар'єру.

На прем'єрі Меган, яка стала відомою завдяки ролі в серіалі "Форс-мажори", зустрілася зі своїм однокурсником з Північно-Західного університету (Іллінойс) Біллі Айкнером. Чоловік озвучив Тимона в оригінальній озвучці мультфільму "Король Лев". Про їхню зустріч актор розповів виданню People.

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За словами Біллі, до випадкової зустрічі на прем'єрі у Лондоні вони з Маркл не спілкувалися особисто. Герцогиня Сассекська похвалила Айкнера з успішною кар'єрою.

"Вона сказала мені: "Вітаю з кар'єрою", на що я відповів їй тим же", – згадує актор. На це Меган іронічно відповіла: "Що ж, все пішло трохи по-іншому".



Меган Маркл / Getty Images