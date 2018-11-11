Меган Маркл, Кейт Міддлтон і британські принци відвідали службу у Вестмінстерському абатстві

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Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / GettyImages

11 листопада в країнах Співдружності націй відзначається День пам'яті. Королівська сім'я щороку не пропускає офіційні заходи і з'являється на публіці. Так, герцоги Сассекські і Кембриджські разом з королевою Єлизаветою II відвідали службу у Вестмінстерському абатстві.

Королівська четвірка: Кейт, принц Вільям, Меган і принц Гаррі позували разом перед об'єктивами фотографів.

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Для виходу герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон одягнула розкішне пальто темно-зеленого кольору від Catherine Walker & Co і капелюх-обруч від Jane Taylor. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на підборах і маленьким клатчем у тон. Волосся дружина принца Вільяма зібрала в акуратний пучок і зробила традиційний макіяж з акцентом на очі.

 

Натомість вагітна дружина принца Гаррі розпустила волосся і одягнула темно-синю довгу спідницю і жакет. До образу Меган Маркл підібрала чорні туфлі-човники від Aquazzura і берет від Jane Taylor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

 

Теги: LifeStyle Великобританія Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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