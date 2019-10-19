Меган Маркл ледь стримала сльози під час інтерв'ю про труднощі, які пережила під час вагітності

21 жовтня запланована прем'єра на каналі ITV документального фільма про тур країнами Африки принца Гаррі, Меган Маркл і їхнього сина Арчі під назвою "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey). Напередодні виходу стрічки у мережі з'явилося коротке відео з рідкісним інтерв'ю герцогині Сассекської.

Так, в одному з уривків Меган Маркл вперше зізналася, що жила у напрузі під час вагітності та перших місяців після пологів. Протягом цього часу британські таблоїди також писали чимало скандальних новин про герцогиню Сассекську.

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Дружина принца Гаррі на питання журналіста, чи вона знаходиться в постійній боротьбі, лаконічно відповіла "Так". Під час інтерв'ю жінка ледь стримала сльози.

Будь-яка жінка, особливо під час вагітності, дуже вразлива, тому це було дуже складно для мене. А потім, коли з'являється дитина, для жінки це стає вже занадто. Додайте це до того, що ви просто намагаєтеся впоратися з роллю матері або дружини. Спасибі, що запитали мене про це, тому що не всі люди запитували, чи все у мене в порядку,

– сказала Меган Маркл.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF — ITV News (@itvnews) 18 октября 2019 г.

"Тотальна війна" Меган Маркл і ЗМІ

Додамо, герцоги Сассекські вирішили більше не мовчати у відповідь на цькування ЗМІ. Так, у перші дні жовтня стало відомо, що принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень. Букінгемський палац підтвердив інформацію про майбутню судову тяганину, приховуючи деталі справи. Інсайдери стверджують, що ані королева Єлизавета ІІ, ані її представники не підтримують такого рішення принца Гаррі.

Однак це не єдиний крок подружжя у "війні" з пресою. Дружина принца Гаррі Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers. Герцогиня заявила, що журналісти неправомірно скористались її особистим листом до батька. Приватне листування опублікували в таблоїді, порушивши політику конфіденційності королівської сім'ї та авторські права.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.

Такі дії вже назвали "тотальною війною", а новини про герцогів Сассекських опинились на перших шпальтах британських газет.