Меган Маркл може стати запрошеним редактором Vogue, – ЗМІ

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Сассекська Меган Маркл не планує засиджуватись у декретній відпустці, тому якомога швидше повернеться до виконання королівських обов'язків. Однак молода матуся отримала ще одну престижну пропозицію – стати запрошеним редактором британського журналу Vogue.

Як повідомляє US Weekly з посиланням на інсайдерів, таке запрошення герцогиня Сассекська прийняла. Меган Маркл приступить до підготовки вересневого випуску британського Vogue у тандемі з головним редактором – 47-річним Едвардом Еннінфулом.

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При цьому інсайдери припускають, що наполеглива дружина принца Гаррі може не тільки допомогти створити перший осінній випуск глянцю, але й продовжити співпрацю з виданням. Завдяки своїй популярності у Великобританії та й усьому світі Меган Маркл зможе залучити до Vogue чимало впливових жінок. 

Меган висловить на сторінках журналу власну думку і залучить впливових жінок, які напишуть про себе есе,
– розповів інсайдер.

Окрім роботи редактора, герцогиня Сассекська планує поділитись архівними знімками, які досі не з'являлись у мережі чи ЗМІ. Фото зробив принц Гаррі незадовго до народження первістка.

Варто зазначити, що для Меган Маркл писати публікації – це не новинка. До королівського весілля вона активно вела блог, в якому розповідала про себе та ділилась секретами харчування чи догляду за собою. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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