Меган Маркл мріяла про зустріч з відомим британцем, – подруга герцогині розсекретила її бажання

Колишня подруга Меган Маркл Ліззі Канді розсекретила їхні приватні розмови, що стосувалися особистого життя. Телеведуча зізналася, що екс-акторка протягом декількох років говорила про бажання познайомитися з відомим британським хлопцем. А після того, як вийшла заміж і стала герцогинецю Сассекською припинила з нею спілкуватися.

Кілька днів тому Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували першу річницю весілля, приймаючи привітання від близьких. Однак не всі знайомі зробили їм приємні подарунки. Одна з колишніх подруг Меган Маркл Ліззі Канді вирішила розповісти журналістам The Daily Mail про їхні таємні розмови. У своєму інтерв’ю вона розсекретила мрії Меган познайомитися з відомим британцем.

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Самі герцоги Сассекські неодноразово розповідали, що познайомилися на побаченні наосліп, яке для них влаштували їхні спільні друзі. А також ходили чутки, що Меган Маркл сподобалася принцу Гаррі ще задовго до знайомства, адже він був прихильником серіалу "Форс-мажори", де вона грала у в головних ролей. Однак телеведуча Ліззі Канді розповіла ще одну версію їхньої історії кохання.

Як зазначається у джерелі, Меган Маркл одразу після розлучення з першим чоловіком почала шукати собі пристойного супутника. Після знайомства актриси і телеведучої у 2013 році вони створили загальний чат, у якому було кілька подруг. У повідомленнях, як запевняє Ліззі Канді, теперішня герцогиня неодноразово говорила про бажання познайомитися із будь-яким "відомим британцем".

У нас був чат для дівчаток. У ньому Мег якось запитала: "Ви знаєте якихось відомих хлопців? Я не заміжня і небайдужа до англійців". Ми пообіцяли Меган допомогти їй в пошуках. Я пам'ятаю, вона багато розпитувала про моїх знайомих. Вона була дуже зацікавлена ​​і ставила багато питань. Меган була дуже весела і мила, вона мені завжди подобалася,

– поділилася подробицями Ліззі Канді.

Після чого Меган Маркл підтримувала спілкування з Меттом Кардлом, який виграв у шоу X-Factor у 2010 році. Варто відзначити, що він також був британцем, а вже за кілька місяців мережу підірвали чутки про її роман з принцом Гаррі.



Меган Маркл і Ліззі Канді / The Daily Mail

Я відразу написала їй, коли дізналася про їхній роман з Гаррі. Вона відповіла: "Так, це так. Сподіваюся, ми будемо разом". На цьому наше спілкування закінчилося: палац, по всій видимості, заборонив їй підтримувати зв'язок зі знайомими з засобів масової інформації,

– розповіла телеведуча.

За її словами, одразу після оголошення Кенсінгтонським палацом про стосунки принца з екс-акторкою вона припинила спілкуватися з подругою, якій довіряла пошуки свого супутника життя, а також не запросила її на весілля.