Меган Маркл нарешті отримала престижне звання від Єлизавети ІІ: деталі

На початку нового року вагітна дружина принца Гаррі отримала очікуваний титул від монарха Великобританії і скоро приступить до нових обов'язків. Шанувальники Меган Маркл впевнені, що вона зможе виділитися у довіреній їй справі.

Про те, що королева Єлизавета нагородить дружину принца Гаррі патронажем стало відомо в грудні 2018 року. Однак тоді шанувальники королівської родини могли лише припускати, за що відповідатиме герцогиня Сассекська.

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Як повідомляє The Daily Mail, Її Величність прийняла рішення надати вагітній Меган Маркл честь відповідати за роботу Королівського Національного театру. Це перше офіційне заступництво 37-річної герцогині Сассекської, яке вона отримала від королеви Єлизавети ІІ. До цього часу Меган Маркл займалася благодійністю добровільно. Таке призначення від монарха Великобританії говорить про велику довіру до дружини принца Гаррі.

Ходили чутки, що герцогиня Сассекська ще в грудні зустрічалася з директором Королівського театру Руфусом Норрісом. Схоже, Єлизавета ІІ з розумінням і повагою ставиться до колишньої діяльності Меган Маркл, оскільки довірила їй бути відповідальною за дотичну галузь до акторської майстерності.

Прихильники королівської сім'ї очікують почути офіційне призначення за декілька днів.