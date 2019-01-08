Меган Маркл нарешті отримала престижне звання від Єлизавети ІІ: деталі

730
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

На початку нового року вагітна дружина принца Гаррі отримала очікуваний титул від монарха Великобританії і скоро приступить до нових обов'язків. Шанувальники Меган Маркл впевнені, що вона зможе виділитися у довіреній їй справі.

Про те, що королева Єлизавета нагородить дружину принца Гаррі патронажем стало відомо в грудні 2018 року. Однак тоді шанувальники королівської родини могли лише припускати, за що відповідатиме герцогиня Сассекська.

Читайте також: Меган Маркл не планує народжувати первістка у клініці, де була Кейт Міддлтон, – ЗМІ

Як повідомляє The Daily Mail, Її Величність прийняла рішення надати вагітній Меган Маркл честь відповідати за роботу Королівського Національного театру. Це перше офіційне заступництво 37-річної герцогині Сассекської, яке вона отримала від королеви Єлизавети ІІ. До цього часу Меган Маркл займалася благодійністю добровільно. Таке призначення від монарха Великобританії говорить про велику довіру до дружини принца Гаррі.

Ходили чутки, що герцогиня Сассекська ще в грудні зустрічалася з директором Королівського театру Руфусом Норрісом. Схоже, Єлизавета ІІ з розумінням і повагою ставиться до колишньої діяльності Меган Маркл, оскільки довірила їй бути відповідальною за дотичну галузь до акторської майстерності.

Прихильники королівської сім'ї очікують почути офіційне призначення за декілька днів.

 
Теги: LifeStyle Великобританія Меган Маркл Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2633
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
4582
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
3143
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
6974
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2372
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1569
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук