Меган Маркл народила дитину: стало відомо про ім'я хлопчика

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Меган Маркл народила хлопчика - ім'я сина Меган Маркл та принца Гарі
Меган Маркл народила дитину: стало відомо про ім'я хлопчика / www.gettyimages.com

Меган Маркл вперше стала матір'ю 6 травня о 5:26, однак повідомлено було про це лише близько 17:00 того ж дня. Принц Гаррі дав перше інтерв'ю, де зауважив, що це був "найдивовижніший досвід у його житті" і що Меган і їхня дитина – абсолютно здорові. Наразі стало відомо, яке ім'я королівське подружжя дасть своєму сину.

У середу, 8 травня, новоспечені батьки вийшли до журналістів та вперше показали сина. Однак у нетривалому спілкуванні з представниками ЗМІ принц Гаррі та Меган Маркл не розповіли головного: як вони все ж назвали свого нащадка. 

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Згодом, на сторінці в Instagram королівське подружжя оголосило, що їхній син називатиметься Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Окрім цього, принц Гаррі та Меган Маркл додали фото, на якому видно, як королева Єлизавета ІІ зі своїм чоловіком Філіпом навідали немовля. На кадрі також видно маму Меган Маркл, Доріу Редлан, яка прилетіла до Великобританії, щоб допомагати своїй доньці після пологів.

Герцог і герцогиня Сассекські із задоволенням оголошують, що назвали свою першу дитину Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Цього дня вони познайомили Її Величність з її восьмим онуком у Віндзорському замку,
– йдеться в офіційній заяві. 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Королівська сім'я Діти і неповнолітні Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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