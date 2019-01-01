Меган Маркл не планує народжувати первістка у клініці, де була Кейт Міддлтон, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська активно готується до появи на світ первістка. Однак Меган Маркл не планує обирати розхвалену клініку Святої Марії, в якій тричі народжувала її королівська родичка Кейт Міддлтон.

Хоч до появи на світ нащадка принца Гаррі та Меган Маркл залишаються кілька місяців, журналісти вже вивідують в інсайдерів цікаві деталі. Наразі відомо, що герцогиня Сассекська під час вагітності повністю зосередилась на дитині, тому ретельно стежить за своїм раціоном та самопочуттям. Подумали майбутні батьки і про клініку, до якої вони звернуться.

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Як повідомляє The Daily Mail, герцоги Сассекські, які невдовзі мешкатимуть у Віндзорі, не планують під час пологів їхати до Лондона, де розташована одна з найкращих клінік Великобританії – лікарня Святої Марії. Саме там народжувала дітей принцеса Діана та герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Швидше за все первісток принца Гаррі та Меган Маркл з'явиться на світ у госпіталі Фрімлі-Парк, що у графстві Суррей.

Якщо їх Королівські Високості встигнуть переїхати до Фрогмор-гаус, як планують, то добиратися до госпіталю Фрімлі-Парк їм буде зручніше, ніж до госпіталю Святої Марії,

– пояснив інсайдер.

За інформацією видання, шлях від будинку принца Гаррі та Меган Маркл до госпіталю Святої Марії складає 37 кілометрів, а до Фрімлі-Парк – 24. Тому герцоги Сассекські подумали, в першу чергу, про немовля та майбутню маму, а не продовжили ворожнечу з родичами.

Варто зазначити, що Букінгемський палац відмовляється коментувати будь-які чутки про майбутню дитину принца Гаррі та Меган Маркл. Навіть після розмов, що королівська пара очікує на появу дівчаток-двійнят, герцоги Сассекські проігнорували цю інформацію.