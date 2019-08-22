Меган Маркл несподівано завітала в благодійну організацію: відео

Герцогиня Сассекська, яка має намір створити колекцію одягу, несподівано відвідала свій патронаж, благодійну організацію Smart Works, де жінки, якими вона опікується, допомагатимуть їй у цьому процесі.

Після народження сина Меган Маркл рідко з'являлася на публіці та здійснювала виходи. Однак напередодні, 21 серпня, вона зробила несподіваний вихід, відвідавши свій патронаж. Короткі відео з Меган Маркл з'явилися на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram.

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Повне відео опублікували на сторінці британського видання Hello. Меган Маркл, яка має намір створити капсульні колекції для жінок, які звертатимуться в організацію Smart Works за допомогою. Переглядаючи відео, Меган Маркл взяла участь у зйомках, які присвячені завершенню створення кількох моделей одягу. Герцогиня Сассекська повністю проконтролював процес пошиття від ескізів до кінцевого результату.