Меган Маркл очолила престижний рейтинг журналу Tatler

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вкотре опинилась в епіцентрі світових новин. Представники журналу Tatler опублікували рейтинг найбільш соціально впливових персон 2019 року, який очолила дружина принца Гаррі.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл після королівського весілля стала чи не найбільш обговорюваною персоною у Великобританії. Кожен її вихід ретельно розглядають журналісти, а помилки в етикеті чи дрес-коді одразу ж опиняються на перших шпальтах всіх британських глянців.

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Та попри те, що гучні скандали дещо зіпсували бездоганний імідж Меган Маркл, журнал Tatler назвав її найбільш соціально впливовою персоною року. Відповідний рейтинг оглядачі опублікували у жовтневому випуску глянцю, а редактор видання навіть назвав герцогиню "соціальним альпіністом".

Некласична казка із сюжетом "з багнюки у князі". Меган була добре освічена, а її батько взяв премію Еммі за відмінну режисуру. Вона знайшла ідеальну для себе роль: жінки зі стрижнем, яка перетягує консервативну королівську сім'ю в XXI століття,

– йдеться в анонсі глянцю.

Окрім герцогині, до рейтингу увійшли художниця Кейт Тайсон, політик консервативної партії Великобританії Джон Беркоу, фотомодель і актриса Джеррі Холл, ексфутболіст Джеймі Реднапп та навіть 6-річна донька Роббі Вільямса Теодора.

Що відомо про скандал довкола Гаррі і Меган? Меган Маркл несподівано звернулась до американського піар-агентства Sunshine Sachs. Причиною для такого рішення була бурхлива реакція британців на таємну мандрівку герцогів Сассекських до Ніцци. Пара зупинилась у розкішному маєтку курортного міста та летіла приватним літаком.



Одразу після десятків коментарів про розтрату королівських коштів, які формуються з податків усіх британців, на захист подружжя став Елтон Джон. Співак заявив, що він надав принцу Гаррі та Меган Маркл свій літак та запросив їх на відпочинок.



Проте і така підтримка не допомогла герцогам: у мережі бурхливо обговорювали їхню небюджетну поїздку, а експерти назвали їх лицемірами. Все тому, що приватні джети викидають в атмосферу в 7 разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. Принц Гаррі та Меган, які публічно стають на захист екології, таким чином показали суперечну позицію. Згодом внук Єлизавети ІІ вирішив пояснити все та зізнався, що всі роблять помилки, а у житті потрібно балансувати.