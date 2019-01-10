Меган Маркл очолюватиме чотири організації у Великобританії: цікаві деталі

Герцогиня Сассекська отримала свій перший королівський патронаж. Королева Єлизавета доручила під її опіку чотири організації, робота яких дуже близька вагітній Меган Маркл. Дружина принца Гаррі відповідатиме за галузі, з якими неодноразово працювала раніше без всяких зобов'язань.

Про нові обов'язки Меган Маркл представники королівської сім'ї повідомили на їхньому офіційному сайті. Герцогиня Сассекська стала офіційно відповідальною за ті галузі, якими активно цікавилася та займалася раніше. Серед них – мистецтво, освіта, підтримка жінок і сприятливі умови існування тварин.

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Її Величність королева Єлизавета передала дружині свого внука принца Гаррі два своїх патронажі – Королівський Національний театр і Асоціація університетів Співдружності (Association of Commonwealth Universities). Монарх Великобританії відповідала за них 45 і 33 роки відповідно. Меган має намір докласти чимало зусиль для того, аби молодь цікавилася культурою, яка повинна процвітати. В її планах зробити роботу Національного театру цікавою і такою, яка зможе надихати інших людей. А також, оскільки в театрі присутні програми навчання, герцогиня хоче довести молоді, що вони можуть вільно вибирати шлях творчої кар'єри, не переймаючись за своє майбутнє.



Меган Маркл / Getty Images

Також під опіку Меган Маркл перейшли дві благодійні організації – Smart Works і Mayhew. Об'єднання Smart Works відповідає за допомогу працевлаштування жінок, які тривалий час не можуть знайти роботу. До слова, після призначення її патроном цього напрямку, вагітна герцогиня Сассекська відвідала громаду і провела лекцію, на якій розповідала про важливі моменти співбесіди.

Благодійна організація Mayhew відповідає за покращення умов життя бездомних собак і кішок. Об'єднання шукає ветеринарні клініки та притулки, які готові допомагати і працювати для того, аби кількість бездомних і нужденних тварин зменшилася.