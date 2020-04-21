Меган Маркл одягнула особливі прикраси на перше інтерв'ю після виходу з королівської сім'ї

Дружина принца Гаррі Меган Маркл в понеділок, 20 квітня, дала своє перше інтерв'ю у ранковому шоу Good Morning America. Там вона продемонструвала класичний casual-look, доповнивши його стильними і символічними прикрасами.

Однією з причин виходу Меган Маркл та її чоловіка з королівської сім'ї стало бажання більшої приватності та захищеності у їхній сім'ї. Відтак можна зробити висновок, що принц Гаррі та їхній син Арчі для Меган є усім світом. Це вона вирішила підтвердити і на телевізійному інтерв'ю, у якому розповіла про співпрацю зі студією Disney над документальною стрічкою "Слон" ("Elephant").

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На шиї Меган Маркл можна помітити дві золотисті підвіски від канадського бренду Suetables із серії знаків зодіаку. На одній з підвісок – кулон зі знаком Діви (знаком її чоловіка Гаррі), а другий – зі знаком Тільця (знаком їхнього сина Арчі).



Меган Маркл в ефірі ранкового шоу Good Morning America / Скріншот з відео

Відомо, що такі прикраси Меган засвітила у листопаді минулого року під час відвідування громадського центру для сімей військовослужбовців і ветеранів Broom Farm в Лондоні.

Згідно з інформацією The Daily Mail, такі прикраси є недешевими і створеними на замовлення: персоналізований кулон Shirley Zodiac коштує 60 фунтів стерлінгів (близько 2 тисяч гривень) і намисто з золота низької проби Vanessa Coin Zodiac за 122 фунти (приблизно 4 тисячі гривень). Підвіски чудово гармоніювали з класичною білою сорочкою від бренду її подруги Misha Nonoo.

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Раніше Маркл вже одягала символічні прикраси на різні події. Одна з них – це маленька золота підвіска з літерою "А", яку вона одягла одразу після народження сина у травні 2019 року. Також на знімку, опублікованому в День захисту слонів, фанати звернули увагу на кільце у формі "Руки Бога", яке має оберігати від пристріту.



Кільце на великому пальці правої руки у Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal