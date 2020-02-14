Меган Маркл оприлюднила відео з інтерв'ю британському Vogue

Герцогиня Сассекська вкотре привернула увагу громадськості. У День святого Валентина, 14 лютого, Меган Маркл вирішила поділитись із прихильниками відео її інтерв'ю для британського Vogue.

Ще влітку 2019 року дружина принца Гаррі стала запрошеним редактором головного випуску Vogue, який поступив у продаж у перші дні осені. Меган Маркл сама розробила концепцію та запросила до співпраці успішних жінок. Окрім цього, герцогиня залюбки дала інтерв'ю головному редактору британського глянцю Едварду Еннінфулу. Саме запис цієї бесіди вона й опублікувала на офіційній інстаграм-сторінці.

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Ролик зняли у Лондоні, коли ще принц Гаррі та Меган Маркл представляли монархію. Однак королівський титул аж ніяк не вплинув на хід розмови, ба більше, у перші хвилини зустрічі герцогиня Сассекська подарувала Едварду Еннінфулу блискучий капелюшок. Така кумедна витівка сподобалась редактору Vogue, який приміряв аксесуар.

Окрім цього, у відео представник глянцю похвалив Меган Маркл. За його словами, герцогиня чудово впоралась зі своєю роботою та створила особливий випуск.

Я ніколи не бачив нічого подібного. Ви були такі уважні від початку і до кінця,

– зазначив він.

Для обкладинки Меган Маркл обрала 15 героїнь. Серед них – моделі Адво Абоа і Адут Акеч, екоактивістка Грета Тунберг, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, актриси Джемма Чан, Сальма Гаєк, Джейн Фонда і багато інших. Символічно 16-ий квадрат для фото вона залишила порожнім, щоб кожна читачка журналу могла уявити себе на цьому місці. Весь випуск Меган Маркл присвятила сильним жінкам, які змінюють світ.

Герцогиня Сассекська не приховує: її робота і справді була успішною. За словами Меган Маркл, весь тираж цього випуску Vogue був проданий всього за 10 днів. Такі показники стали найкращими за останні роки продажу глянцю.

Та не обійшлось і без скандалів: в обкладинці Vogue помітили плагіат. Австралійські письменниці Саманта Бретт і Стеф Адамс у 2016 році випустили книгу з назвою "Змінюють правила гри", на обкладинці якої розмістили знімки 15 знаменитих жінок, які змінюють світ та руйнують стереотипи. Серед них була тоді ще акторка Меган Маркл, тому вона чудово знала концепцію видання та навіть мала подарований примірник видання. Відтак у ЗМІ звинуватили герцогиню у плагіаті не тільки знімка, але й теми випуску Vogue.

Окрім цього, чимале обурення викликали й героїні обкладинки. "Це жарт? А де жінки, які не є супермоделями або дружинами мільярдерів? А де жінки з азійською зовнішністю? Ті, які є справжніми героями, адже щодня змінюють цей світ, а не задовільняють власне его", – написали з докором користувачі мережі. Меган Маркл вирішила не коментувати жодні заяви хейтерів.



Меган Маркл скопіювала фото і тему випуску Vogue​