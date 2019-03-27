Меган Маркл отримала образливе прізвисько від робочого персоналу: подробиці

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Персонал Кенсингтонського палацу придумав неприємне прізвисько для герцогині Сассекської Меган Маркл. Так, дружину принца Гаррі, ім'я якої англійською пишеться Meghan, називають Me-gain (в перекладі означає "я отримую").

Інформацію про нове прізвисько герцогині опублікувало видання Tatler, пише Daily Mail.

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Називаючи герцогиню Me-gain, робочий персонал натякає про надмірну амбітність Меган Маркл.

Видання додає, що дружину принца Гаррі також називають "ураган Меган" і "герцогиня складна". За чутками, деякі співробітники звільнилися через те, що не витримали складного характеру і вимогливості екс-акторки. Зазначається, що Меган навіть може відправити свої розпорядження працівникам о п'ятій годині ранку. 

Раніше близькі подруги Маркл стали на захист герцогині і заявили, що герцогиня завжди була чуйною людиною, яка готова була вислухати інших.

Коли в моєму житті відбувалося щось несподіване, я завжди думала: "Я повинна поговорити з Мег. Ми спілкувалися щодня. І перше, що вона питала: "Як діти? Як ти?". Я не могла навіть поцікавитися, як справи у неї, поки вона не дізнавалася все про мене,
– розповів друг Меган.

меган маркл
Меган Маркл / Getty Images

Західні ЗМІ писали ще й про інші прізвиська Меган. До прикладу, принц Чарльз називає Маркл вольфрамом (хімічний метал). Таку кличку герцогиня Сассекська отримала через свій характер і внутрішній стрижень.

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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