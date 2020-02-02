Меган Маркл отримала першу роботу на телебаченні, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська рішуче налаштована розпочати нове життя без вказівок Букінгемського палацу. Меган Маркл вже шукає собі агента для повернення в Голлівуд та отримала першу роботу на телебаченні.

Як повідомляє Page Six, дружина принца Гаррі вже отримала пропозицію щодо участі в реаліті-шоу. Проєкт, в якому Меган Маркл буде ведучою, виходитиме на Netflix. Окрім цього, інсайдери з близького оточення продюсерського складу шоу зізнались, що мова йде про I Do, Redo.

Читайте також: Канадці написали петицію проти принца Гаррі та Меган Маркл: відома причина

Це шоу є досить популярним та знімається у Канаді. Ймовірно, на рішення Меган Маркл повпливала її подруга – дизайнерка Джессіка Малроні. Саме вона, за правилами шоу, організовує весільну церемонію для тих, хто втратив своїх партнерів у перших стосунках.

Ми прагнемо суттєво змінити життя наших пар, чиї перші весілля не відбулися так, як було заплановано через трагічні обставини,

– анонсувала Джессіка Малроні в одній з реклам проєкту.

Наразі невідомо, чи буде отримувати Меган Маркл кошти за зйомки у телешоу, чи передаватиме їх на благодійність. Герцогиня зніметься у 10 епізодах шоу та не тільки оголошуватиме учасників, але й даватиме їм поради щодо сімейного життя.



Джессіка Малроні та Меган Маркл / The Sun

Як відомо, після королівського весілля з принцом Гаррі Меган Маркл переїхала до Великобританії та відмовилась від свого попереднього життя. Про акторську кар'єру герцогиня Сассекська також забула, адже це суперечить королівським правилам. Проте 8 січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що прагнуть розпочати самостійне життя на дві країни та відокремитись від Букінгемського палацу.

Таке рішення сколихнуло весь світ, а після тривалих дискусій королева Єлизавета ІІ таки погодилась виконати прохання внука. Її Величність публічно заявила, що герцоги більше не будуть отримувати матеріальну допомогу з королівського фонду та не виконуватимуть її доручень. Тому Меган Маркл отримала змогу повернутись до Голлівуду, не втративши коханого.

Та, як виявилось, поки королева Єлизавета ІІ обмірковувала заяву Гаррі та Меган, подружжя вже домовилось про співпрацю із Disney. Сталось це ще влітку 2019 року, коли пара відвідала у Лондоні прем'єрний показ фільму "Король Лев". Згідно з договором, Меган буде озвучувати персонажів мультфільмів, а гонорари передаватиме на благодійність. Та тільки мультфільмами герцогиня Сассекська не хоче обмежуватись. Вона планує зайнятись виробництвом і озвучуванням документальних фільмів на гострі соціальні теми. Транслюватиме фільм популярна стрімінгова компанія Netflix.