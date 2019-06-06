Меган Маркл планує переїхати в США, щоб не триматися в тіні Кейт Міддлтон, – ЗМІ

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Західне видання Express з посиланням на заяви друзів опублікувало матеріал, в якому розповідається про те, що герцогиня Сассекська Меган Маркл хоче покинути Великобританію та повернутися назад у США з принцом Гаррі та їхнім спільним сином Арчі Харрісоном.

Про це повідомляє британське видання Express. Як розповідає королівський коментатор Роб Шутер, причиною планів про переїзд у США стало бажання вийти з тіні Кейт Міддлтон і принца Вільяма, який є другим у черзі на королівський престол.

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За словами Шутера, Меган Маркл думає, що залишившись жити в Британії, вона все життя перебуватиме в тіні герцогів Кембриджських.

"Вона не з тих дівчат, які раді, що займають друге місце", – додав журналіст.

З цієї причини, як додає королівський коментатор, герцоги Сассекські хочуть переїхати в Америку і бути там "неофіційними королем і королевою".

Герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські
Герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські  / Getty Images

Меган Маркл народила сина вранці 6 травня. Кенсінгтонський палац одразу ж повідомив про це всьому світові, а через кілька днів герцоги Сассекські разом з малюком вперше вийшли до журналістів. Західні ЗМІ писали, що герцогиня Сассекська і принц Гаррі запланували переїзд в Африку з сином цього року, однак за новими повідомленнями це навряд чи станеться.

Що відомо про ворожнечу Меган Маркл і королівської сім'ї?Меган Маркл часто має суперечності з представниками Кенсінгтонського палацу. На останніх місяцях вагітності вона припинила виконувати свої королівські обов'язки, оголосивши про декретну відпустку. Однак герцогиня Сассекська не почала більше відпочивати, а одразу ж звернулась до Її Величності з проханням мати незалежність від палацу. Однак таке звернення Єлизавета ІІ оцінила як перший крок до руйнування монархії.

Попри вето британської королеви принц Гаррі та Меган Маркл таки отримали невеличку незалежність: у мережі вони створили офіційну сторінку, на якій інформують своїх прихильників про заплановані заходи.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон
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