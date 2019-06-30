Меган Маркл побувала на бейсбольному матчі з принцом Гаррі: чарівні фото

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська поступово повертається до своїх королівських обов'язків після народження сина Арчі Харрісона. Днями Меган Маркл супроводжувала принца Гаррі на важливому бейсбольному матчі.

Хоч офіційно Меган Маркл перебуває в декретній відпустці, вона вже здійснила два публічні виходи. Герцогиня Сассекська не пропустила дня народження королеви Єлизавети ІІ, відвідавши урочистий парад з такої нагоди. А у суботу, 29 червня, вона супроводжувала свого чоловіка на матчі Boston Red Sox проти New York Yankees. 

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Спортивний захід відбувся на Лондонському стадіоні. Бейсбольний матч був важливим для принца Гаррі, адже поєдинок пройшов на підтримку фонду Ігри нескорених.

"Ігри нескорених" – міжнародні змагання, засновані принцом Гаррі у 2014 році. У заході беруть участь виключно військовослужбовці та ветерани, які були поранені під час служби. Змагання проводять у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.

Для такого особливого виходу чарівна Меган Маркл обрала чорну сукню від улюбленого бренду Stella McCartney. У такому вбранні герцогиня Сассекська порушила королівські правила, адже довжина плаття було вище коліна. Представниця Букінгемського палацу вирішила не одягати туфлі на підборах, надавши перевагу замшевим балеткам від Aquazzura Deneuve. 

Одразу після бейсбольного матчу принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувались з гравцями обидвох команд. Молоді батьки отримали подарунок від спортсменів – бейсбольну форму для кількамісячного сина Арчі.

Спільний вихід принца Гаррі та Меган Маркл
Спільний вихід принца Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські отримали подарунок для сина
Герцоги Сассекські отримали подарунок для сина / Instagram / @sussexroyal

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Чарівний образ Меган Маркл
Чарівний образ Меган Маркл / Getty Images


Герцоги Сассекські / Instagram / @sussexroyal

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Теги: LifeStyle Ігри нескорених Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі
Джерело: LifeStyle 24
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