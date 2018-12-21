Меган Маркл побувала на офіційному заході разом зі співачкою Адель

Герцогиня Сассекська останнім часом любить дивувати публіку своїми несподіваними виходами. Відтак, стало відомо, що 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі кілька днів тому здійснили черговий візит до спільноти Hubb Community Kitchen та перетнулись з відомою британською співачкою Адель.

Про це повідомляють на Pop Sugar.

Як виявилось, знаменита володарка премії "Греммі" Адель також стала однією з гостей заходу, що відбувся в спільноті Hubb Community Kitchen. Співачка не лише мала змогу поспілкуватись з представниками організації, а й допомогла в приготуванні обіду для безпритульних та людей похилого віку.

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На цій же події також була присутня пара принца Гаррі та Меган Маркл, які не сповістили пресу про свій офіційний візит. Наразі невідомо, чи королівське подружжя мало змогу поспілкуватись з Адель, однак доказом того, що виконавиця справді була на тій же закритій зустрічі, що й Гаррі та Меган, став знімок в Instagram, на якому зірка позує разом з співзасновницею організації Мунір Махмуд та іншими представницямиорганізації.

Варто додати, що раніше стало відомо про таємну зустріч Меган Маркл з екс-першою леді США Мішель Обамою. Вони обговорювали вагітність герцогині, розмовляли про виховання дітей і сімейний затишок.