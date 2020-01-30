Меган Маркл почала пошуки агента, щоб повернутись в Голлівуд, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська мріє відновити свою акторську кар'єру. Меган Маркл вже активно працює над пошуком професійного агента, який допоможе їй повернутись в Голлівуд. Водночас переїжджати до США вона не має наміру.

Про це повідомляє Us Weekly з посиланням на інсайдера з близького оточення герцогів Сассекських. За його словами, Меган Маркл налаштована рішуче та невдовзі планує розпочати свою роботу.

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"Меган активно шукає собі представника. Це може бути менеджер або агент – зараз вона звертається до різних людей з метою знайти когось, хто буде представляти її в майбутніх проєктах", – розповів інсайдер.

Як відомо, 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що прагнуть скласти свої повноваження в Букінгемському палаці та жити на дві країни. Таке рішення викликало жваве обговорення у ЗМІ та мережі, а після тривалих дискусій королева Єлизавета ІІ таки погодилась виконати прохання внука. Її Величність публічно заявила, що герцоги більше не будуть отримувати матеріальну допомогу з королівського фонду та не виконуватимуть її доручень.

Та поки королева Єлизавета ІІ обмірковувала заяву Гаррі та Меган, у ЗМІ довідались, що герцогиня Сассекська вже уклала угоду з Disney. Вона прагне озвучувати мультфільми та, за даними журналістів, в грудні 2019 року вже приступила до роботи. Цікаво, що про співпрацю Меган Маркл з Disney домовився сам принц Гаррі. Сталось це, коли пара відвідала у Лондоні прем'єрний показ фільму "Король Лев". Та тільки мультфільмами герцогиня Сассекська не хоче обмежуватись. Вона планує зайнятись виробництвом і озвучуванням документальних фільмів на гострі соціальні теми. Транслюватиме фільм популярна стрімінгова компанія Netflix.

Досвід у зйомках Меган Маркл вже має. До весілля з принцом Гаррі вона з'явилась на екранах в серіалах "Головний госпіталь", "Грань", "Касл", "90210: Нове покоління" (90210), "Форс-мажори", а також фільмах "Пам'ятай мене" і "Нестерпні боси". Однак після заміжжя Меган завершила акторську кар'єру, дотримуючись королівських правил.