Меган Маркл поділилась приватними кадрами з благодійних мандрівок

Меган Маркл ще до весілля з принцом Гаррі активно займалась благодійністю. Герцогиня Сассекська відвідувала африканські країни та допомагала матеріально їм. Днями на інстаграм-сторінці вона вирішила пригадати свій досвід та поділитись своєю історією.

Як відомо, ще змалку Меган Маркл не боялась говорити про соціально важливі теми. Коли ж вона стала акторкою, використовувала свою популярність, щоб продовжити розвивати благодійні проєкти, які допомагали дітям Африки. У Міжнародний день освіти, який відзначили 25 січня, герцогиня Сассекська вирішила публічно показати фото, зроблені у різні роки.

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На світлинах можна побачити, як у 2016 році Меган відвідувала Руанду з благодійною місією World Vision. Тоді ще акторка виступала за розширення доступу жителів Африки до чистої води. А вже за рік вона побувала в Африці та Індії для запровадження іншого проєкту. Поділилась Меган Маркл і кадрами, зробленими під час її роботи на королівську родину. Герцогиня стала патроном Асоціації університетів Співдружності, тому виступала за можливість жінкам у всьому світі здобувати освіту та складати конкуренцію чоловікам на ринку праці.

"У Міжнародний день освіти ми наголошуємо на важливості доступу до освіти. Герцогиня Сассекська зосередилась на цьому ще до того, як стала членом королівської родини та патроном Асоціації університетів Співдружності. Упродовж багатьох років герцогиня працювала в країнах, що розвиваються, таких як Руанда та Індія, боролася з перешкодами, що заважають дівчаткам ходити в школу, з обмеженнями сільських жителів в доступі до чистої питної води, з іншими заборонами", – йдеться в офіційному дописі.



Меган Маркл у 2016 році / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл в Індії / Instagram / @sussexroyal



Герцогиня Сассекська / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл працювала на проєкти під час вагітності / Instagram / @sussexroyal



Герцоги Сассекські / Instagram / @sussexroyal

Як відомо, 8 січня у несподіваній заяві герцоги Сассекські оголосили, що хочуть віддалитись від королівської родини та доручень монарха. Однак принц Гаррі та Меган Маркл не приховують, що прагнуть і надалі підтримувати благодійні проєкти, де вже стали патронами. Після кількох днів роздумів Єлизавета ІІ ухвалила рішення та задовольнила звернення свого внука. Наразі принц Гаррі та Меган Маркл з маленьким Арчі живуть у Канаді. У Ванкувері герцогиня вже встигла відвідати кілька благодійних організацій, які допомагають родинам у кризі.