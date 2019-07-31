Меган Маркл показала рідкісне фото, яке зробила під час вагітності

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Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Герцогиня Сассекська домовилася про співпрацю з демократичним британським брендом Marks and Spencer, щоб випустити лімітовану колекцію, кошти з якої будуть відправлені в організацію Smart Works.

Працювати над співпрацею та займатися благодійністю Меган Маркл почала під час своєї вагітності. Рідкісні фото герцогині Сассекської під час роботи над колекцією королівське подружжя опублікувало на своїй сторінці в Instagram. Вилучені гроші з колекції підуть в організацію Smart Works, яка допомагає жінкам, які шукають роботу.

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"Герцогиня підтримуватиме колектив, який допоможе оснастити жінок Smart Works ключовими предметами першої необхідності для робочого одягу, коли вони заходять на робоче місце", – зазначається у публікації.

Очікується, що лімітована колекція з'явиться в британських магазинах у вересні цього року.

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На опублікованій чорно-білій світлині дружина принца Гаррі позує у твідовій сукні та чуттєво рухає руками округлий живіт. На інших знімках показано Меган Маркл під час роботи та обговорення ідей.

"Ми з гордістю підтримуємо цю особливу ініціативу цієї осені для Smart Works Charity!" – йдеться у підписі.

Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

До слова, Меган Маркл на шостому місяці вагітності взялася за роботу запрошеного редактора британського Vogue. Герцогиня Сассекська працювала над створенням концепції та самого номера журналу. На обкладинці глянцю постали 15 відомих жінок, що змінюють світ на краще. 16-е фото вона символічно залишила порожнім, щоб кожна читачка приміряла на собі роль героїні випуску.

 

Також Меган підготувала для видання ексклюзивне інтерв'ю з дружиною колишнього президента США Барака Обами Мішель. У розмові жінка розповіла про свій досвід материнства, а також дитинство.

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Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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