Меган Маркл потрапила у конфузну ситуацію через обійми на публіці: відео

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Меган Маркл потрапила у незручну ситуацію
Меган Маркл потрапила у незручну ситуацію / www.gettyimages.com

Ввечері, 22 жовтня, Меган Маркл у ролі віце-президента благодійної організації The Queens Commonwealth Trust завітала на відкриття щорічного саміту One Young World у Лондоні. Тоді ж герцогиня Сассекська потрапила у конфузну історію, вкотре порушивши королівський протокол.

Дружина принца Гаррі піднялася на сцену у день відкриття саміту One Young World, щоб привітати засновницю форуму молоді Кейт Робертсон.

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Робертсон за правилами королівського протоколу простягнула руку герцогині Сассекській, щоб потиснути її. Однак Меган Маркл міцно обійняла жінку. Кейт спершу виглядала досить спантеличеною, адже представникам королівської сім'ї заборонені такі вітання на публіці. 

Згодом Робертсон також обійняла Маркл і вони двоє посміялися з курйозного випадку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Timelessmagg (@timelessmagg)

 

Додамо, що британські таблоїди часто звинувачують Меган у порушеннях королівського протоколу. Інколи такі звинувачення виглядають досить абсурдними. До прикладу, колись герцогиня Сассекська потрапила під осуд через те, що приміряла каблучку з надписом "любов" ("love").


Меган Маркл / Max Mumby / Daily Mail

Або іншого разу темою для обговорення став феміністичний жест, який експерти назвали демонстрацією рівноправ'я у стосунках з нащадком Єлизавети ІІ. Під час першого спільного виходу герцога і герцогині Сассекських Меган поставила руку на плече Гаррі, коли покидала з ним офіційний захід.


Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

У новому документальному фільмі про Меган Маркл і принца Гаррі жінка зізнається, що під час вагітності і перших місяців вагітності вона жила у постійній напрузі через надмірну увагу ЗМІ.

Навіть британські друзі ще до королівського весілля Меган відмовляли її від стосунків з принцом Гаррі, заявляючи, що британські таблоїди зруйнують її життя.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Курйозні новини Меган Маркл Королівська сім'я
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