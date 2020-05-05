Меган Маркл потрапила у скандал: колишній колега розповів про її вимоги на зйомках

Здавалось би, принц Гаррі та Меган Маркл нарешті можуть насолодитись спокоєм. Подружжя переїхало у Лос-Анджелес, подалі від британських таблоїдів. Однак і в Голлівуді журналісти знайшли скандальні деталі про герцогиню Сассекську.

Як повідомляє The Daily Mail, колишній оператор серіалу "Форс-мажори" вирішив розповісти деталі співпраці з Меган Маркл. Зокрема, він згадав, як тоді ще невідома акторка вперше прийшла на знімальний майданчик. За словами чоловіка, герцогиня Сассекська поводилась, наче є однією з топових зірок Голлівуду, хоч такою і не була.

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"Вона була дуже вимоглива і груба. Раніше її називали принцесою. Коли вона приїхала, я навіть не знав, хто вона така. Меган поводилась як кінодіва. Вона приїхала в бейсболці і, опустивши голову і ховаючи обличчя, пройшла в гримерку. Всі вважали, що поводиться як зірка з А-листа, хоча такою не була", – розповів оператор.

Водночас колишній колега Меган Маркл додав, що знімати сцени з Меган Маркл було досить легко, адже вона – трудоголік та з ретельністю ставиться до кожного дублю. Та як тільки вимикались камери, герцогиня показувала свій нестерпний характер.

Зазвичай, коли ви пропонуєте щось на зйомці, зірки не сперечаються та погоджуються спробувати. Але у неї було своє бачення та забагато влади,

– розповів інсайдер.



Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" / Кадр з серіалу

Окрім цього, стало відомо, що Меган Маркл забороняла знімати її ноги. Як відомо, герцогиня ще в підлітковому віці перенесла операцію та має невеликі шрами.

"Один з членів нашої команди в якийсь момент став знімати її ноги. Коли він це зробив, всі подивилися на нього, немов питаючи: "Що ти робиш?". Режисер тут же сказав, що на сьогодні це все. Тоді я припустив, що, напевно, це востаннє ми її бачимо. А потім з'ясувалося, що вона почала зустрічатися з принцом", – згадав чоловік.

Ще однією вимогою Меган Маркл було дороге шампанське на знімальному майданчику та особисте затвердження кожної сцени з нею. Така вимогливість та недовіра у всіх підлеглих режисера викликала обурення.

Я просто здивований, що вона зачарувала принца. Вона здавалася дуже невпевненою в собі і розбещеною. Якби мені запропонували зараз роботу з нею, я б відмовився. Я б не хотів знову працювати з такою нестерпною людиною, – запевнив оператор.

Як відомо, зйомки серіалу "Форс-мажори" відбувались з 2011 року. У кінострічці Меган Маркл зіграла юристку, яка стає дівчиною головного героя. Серіал мав і пікантні сцени, які залюбки обговорювали у ЗМІ після того, як принц Гаррі оголосив про їхні заручини. Вже в останньому сезоні "Форс-мажорів" Меган Маркл не з'явилась.



Меган Маркл і Патрік Дж. Адамс / IMDb