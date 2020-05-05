24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Меган Маркл потрапила у скандал: колишній колега розповів про її вимоги на зйомках

- Читать новость на русском
Меган Маркл була нестерпною на зйомках "Форс-мажорів"
Меган Маркл була нестерпною на зйомках "Форс-мажорів" / Пресслужба

Здавалось би, принц Гаррі та Меган Маркл нарешті можуть насолодитись спокоєм. Подружжя переїхало у Лос-Анджелес, подалі від британських таблоїдів. Однак і в Голлівуді журналісти знайшли скандальні деталі про герцогиню Сассекську.

Як повідомляє The Daily Mail, колишній оператор серіалу "Форс-мажори" вирішив розповісти деталі співпраці з Меган Маркл. Зокрема, він згадав, як тоді ще невідома акторка вперше прийшла на знімальний майданчик. За словами чоловіка, герцогиня Сассекська поводилась, наче є однією з топових зірок Голлівуду, хоч такою і не була. 

Цікаво: Меган Маркл програла перший суд з британським таблоїдом: деталі

"Вона була дуже вимоглива і груба. Раніше її називали принцесою. Коли вона приїхала, я навіть не знав, хто вона така. Меган поводилась як кінодіва. Вона приїхала в бейсболці і, опустивши голову і ховаючи обличчя, пройшла в гримерку. Всі вважали, що поводиться як зірка з А-листа, хоча такою не була", – розповів оператор. 

Водночас колишній колега Меган Маркл додав, що знімати сцени з Меган Маркл було досить легко, адже вона – трудоголік та з ретельністю ставиться до кожного дублю. Та як тільки вимикались камери, герцогиня показувала свій нестерпний характер. 

Зазвичай, коли ви пропонуєте щось на зйомці, зірки не сперечаються та погоджуються спробувати. Але у неї було своє бачення та забагато влади,
– розповів інсайдер.

Меган Маркл у серіалі
Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" / Кадр з серіалу

Окрім цього, стало відомо, що Меган Маркл забороняла знімати її ноги. Як відомо, герцогиня ще в підлітковому віці перенесла операцію та має невеликі шрами. 

"Один з членів нашої команди в якийсь момент став знімати її ноги. Коли він це зробив, всі подивилися на нього, немов питаючи: "Що ти робиш?". Режисер тут же сказав, що на сьогодні це все. Тоді я припустив, що, напевно, це востаннє ми її бачимо. А потім з'ясувалося, що вона почала зустрічатися з принцом", – згадав чоловік. 

Ще однією вимогою Меган Маркл було дороге шампанське на знімальному майданчику та особисте затвердження кожної сцени з нею. Така вимогливість та недовіра у всіх підлеглих режисера викликала обурення. 

Я просто здивований, що вона зачарувала принца. Вона здавалася дуже невпевненою в собі і розбещеною. Якби мені запропонували зараз роботу з нею, я б відмовився. Я б не хотів знову працювати з такою нестерпною людиною, – запевнив оператор.

Як відомо, зйомки серіалу "Форс-мажори" відбувались з 2011 року. У кінострічці Меган Маркл зіграла юристку, яка стає дівчиною головного героя. Серіал мав і пікантні сцени, які залюбки обговорювали у ЗМІ після того, як принц Гаррі оголосив про їхні заручини. Вже в останньому сезоні "Форс-мажорів" Меган Маркл не з'явилась. 

Меган Маркл і Патрік Дж. Адамс
Меган Маркл і Патрік Дж. Адамс / IMDb

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Голлівуд Королівська сім'я Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найцікавіші фільми Netflix, які вийшли у 2020 році
сьогодні , 12:45 Найцікавіші фільми Netflix, які вийшли у 2020 році
Юлія Михайлова
Адель – 32! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
сьогодні , 11:33 Адель – 32! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
Юлія Турелик